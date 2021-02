Kohus jättis ligi 40 aastat vangis olnud mehe vanglasse

Kohus möönis, et Pjatnitski on vanglas kõvasti pingutanud muutumise nimel ning saab välja tuua mitmeid positiivseid asjaolusid, kuid retsidiivsusoht on siiski jätkuvalt liiga kõrge ning ka tema vabanemisjärgsed tingimused ja võimalikud lisakohustused ei maanda seda piisavalt.

Kohus tõi välja, et Pjatnitski on küll väga positiivselt käitunud range järelvalvega tingimustes, kuid ei saa kindel olla, et see jätkub nii ka vabaduses. Samas ei välista kohus tema ennetähtaegset vabastamist mõnel järgmisel ennetähtaegse vabastamise tähtaja saabumisel.