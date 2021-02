Nestor koalitsiooni katsest haaret laiendada: nad võiksid natukene järgi mõelda

Riigikogus kuuluvad kõik riigikogu liikmed peale kolme juhatuse liikme ühte tavakomisjoni, kus kohad on jaotatud proportsionaalselt. Erikomisjonis on seni kohad jaotatud pariteetselt ehk igale fraktsioonile on määratud üks koht. Reformierakond ning Keskerakond tahavad pretsedendina muuta seda samuti proportsionaalseks ehk kohtade jaotus määrata valimistulemuste järgi.

Nestor nentis Postimehele antud kommentaaris, et eelnõu pole erikomisjonide mõttega kooskõlas. «Ma arvan, et nad võiksid natukene järgi mõelda ning selle eelnõu tagasi võtta. Erikomisjonide töö on teadlikult nii paika pandud, et seal ei oleks tavapärast koalitsiooni-opositsiooni häälte lugemist ning vägikaikavedu. Need ongi loodud selle teadmisega, et igast fraktsioonist on üks inimene. Nende põhitegevus on parlamentaarne kontroll valitsuse tegevuse üle - kuidas avalikku raha kasutatakse ja et korruptsiooni ei oleks. Seal seda tavapärast häälte lugemist vaja ei ole,» rõhutas Nestor.