Liikumisraskustega inimesteni vaktsiinid veel ei jõua

Eesti Kopsuliit saatis Terviseametile kirja, kus toodi välja, et liidu poole on pöördunud mitmed kopsuhaiged, kes oma vanuse ja haiguse tõttu kuuluvad otseselt COVID-19 riskirühma ning seega ka vakstineerimisnimekirja. «Nendega on ühendust võetud nende perearsti poolt ja vaktsineerimist pakutud. Patsientidel on huvi ja tahtmine vaktsineeritud saada. Probleemiks aga on liikumine perearstikeskustesse, kuna paljud rasked kopsuhaiged on oma haiguse raskusest tulenevalt kodukesksed/füüsilise võimekuse tõttu väheliikuvad, sageli on lisaks ka kodune hapnik- ja ventilaatorravi,» seisab liidu kirjas.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmanni sõnul on kodus elavate liikumisraskustega riskirühma inimeste vaktsineerimise täpsem korraldus veel arutelul. «3. veebruaril kogunenud riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon andis muuhulgas soovituse võimaldada inimestele, kelle vaktsineerimine on terviseseisundist tulenevalt võimalik vaid kodus, COVID-19 vaktsineerimist AstraZeneca vaktsiiniga. Komisjon leidis, et inimesi, kes ei saa liikumispuude või muu terviseseisundist tuleneva põhjuse tõttu perearstikeskusesse vaktsineerima minna või keda ei saa sinna viia, võiks vaktsineerida kodus,» rääkis Laarmann.

AstraZeneca vaktsiin on teoreetiliselt kodus vaktsineerimiseks sobilik, sest erinevalt Pfizer/BioNTech ja Moderna vaktsiinist ei ole see nii temperatuuritundlik, säilib pikemaajaliselt tavalisel külmikutemperatuuril, ka avatuna ja seda ei ole vaja eraldi lahustada. Laarmanni sõnul seisab kodus vaktsineerimiste alustamine praegu transpordijuhiste väljatöötamise taga. Seni on olnud põhirõhk vaktsineerimise käivitamisel haiglates, hooldekodudes ja perearstikeskustes.

«Vaktsineerimise tempo ülevalhoidmiseks oleme praegu pannud rõhku sellele, et võimalikult kiiresti pakkuda vaktsineerimist neile praegu vaktsineeritavatesse sihtrühmadesse kuuluvatele inimestele, kel on võimalik tulla vaktsineerimiskohta – perearstikeskusesse või haiglasse kohale. Samas oleme algusest peale arvestanud, et on inimesi, kellele tuleb võimaldada vaktsineerimist kodus ja nende ressursimahukamate lahenduste väljatöötamisega praegu tegeleme,» rääkis Laarmann.

Laarmann lisas, et alternatiiv kodus vaktsineerimisele oleks vaktsineerida riskirühma inimese vahetu hooldaja või temaga koos elavad lähedased. «Kuid praegu on asümptomaatilise nakkuse vältimise osas COVID-19 vaktsiinide puhul andmeid vähe ja seetõttu ei pruugi olla lähedaste või hooldaja vaktsineerimine riskirühma inimese kaitsmiseks piisav,» ütles ta.