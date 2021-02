Keskkonnakomisjon toetab puidupõletamise karmistamise arutamist

«Otsus oli konsensuslik - seda toetasid kõik kohal olnud Riigikogu keskkonnakomisjoni liikmed,» kommenteeris komisjoni juht Yoko Alender (Reformierakond). «Tegemist on Euroopa Liidu taastuvenergia direktiiviga. Selle üle vaatamise peamine tõuge on vajadus lähikümnenditel kliimapoliitikas suuri samme astuda. Bioenergia säästlikkuse kriteeriumite vaates on oluline hiljuti avaldatud teadlaste raport (Enam kui 500 teadlast saatsid 11. veebruaril kirja ELi, USA ja Jaapani administratsioonile, kutsudes riike üles lõpetama süsinikuneutraalsuse sildi all toimuvat metsapuidu põletamist - toim).