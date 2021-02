Statistikaamet valib parimad andmelood ja infograafika

Konkursi kategooriad

Parima infograafika auhinnaga tunnustab amet autorit, kelle loodud andmevisuaal, rakendus või infograafika on teostuse või mõju poolest eeskujuks, propageerib andmete kasutamist ja mõtestamist visuaalse keele kaudu ning selles on kasutatud parimaid infograafika meetodeid. Töös on võetud arvesse konteksti ning disaini kasutajakesksust. Selles on originaalsust ning eksperimenteerimise julgust.