EAL ühineb toetusavaldusega Valgevene kolleegidele

Neljapäevaks on Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon (EFJ) kokku kutsunud veebikohtumise, arutamaks Valgevene ajakirjanike toetamist ja Valgevene võimude survestamist. Kohtumisel osalevad ka EAL-i esimees Helle Tiikmaa ja juhatuse aseesimees Ago Gaškov.

EFJ president Mogens Blicher Bjerregård ütles: «Me oleme nädalaid hukka mõistnud Valgevene demokraatlike jõudude represseerimise. Üksikajakirjanike vastaste administratiivsete ja kriminaalprotsesside järel on Valgevene diktatuur asunud nüüd ründama ajakirjanike esindusorganisatsioone. On viimane aeg, et rahvusvaheline kogukond astuks lõpuks samme, tegemaks lõppu ebaseadusliku presidendi Lukašenka võimu kuritarvitustele.»