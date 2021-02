Liimets Eesti-Vene piirilepingust: võiksime teha esimese sammu

«Edasi on oluline, et protsess käiks käsikäes Vene poolega. Milline tuleb nende vastus, seda ma täna ette ei spekuleeri, kindlasti loodan, et nad on samamoodi huvitatud seda piiri viimistlema. Kuid arvestades, et neil on tulemas ka [parlamendi alamkoja] Riigiduuma valimised, siis võivad need arengud olla nii üht- kui teistpidi,» rääkis Liimets.