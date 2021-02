Euroopa Komisjon algatas Eesti suhtes rikkumismenetluse

Asjasse puutuv ELi direktiiv 2016/343 on ELi õigusraamistiku oluline alus, millega tagatakse kahtlustatavate ja süüdistatavate isikute õiguste piisav kaitse. Direktiiv annab liikmesriikidele usalduse üksteise kriminaalõigussüsteemide vastu ja hõlbustab seega kriminaalasjades tehtud otsuste vastastikku tunnustamist.

Komisjon leiab, et Eesti, Soome ja Poola on direktiivi ainult osaliselt üle võtnud ja komisjon on tuvastanud puudusi seoses avalike seisukohavõttudega süü kohta (nt kui avaliku sektori asutus viitab avalikus avalduses teatavale isikule ennatlikult või ebaõigelt kui süüdi olevale isikule).