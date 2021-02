Video ⟩ Kersna: õpetajate vaktsineerimise takistused on ületatud

«Vaktsineerimine käib päris suure hooga. Minu teada on eesmärk, et põhikooli ja gümnaasiumi õpetajad saaks vaktsineeritud märsti keskpaigaks, lasteaiatöötajad ja -õpetajad saaksid märtsi lõpuks vaktsineeritud ja sealt siis edasi juba kutsekoolid ja ülikoolid. Nii et ma väga loodan, et on õpitud nendest esimestest takerdustest ja nüüd läheb edasi juba sujuvalt,» rääkis Kersna.

Õpetajate vaktsineerimine on küll hoo sisse saanud, aga seni vaktsineeritud haridustöötajate teise doosini on umbes kaks kuud. Kersna sõnul annab AstraZeneca vaktsiini esimene doos juba märkimisväärse kaitse, kuid ei välista täielikult nakatumisvõimalust, vaid vähendab võimalust raskelt haigestuda. «Kindlasti peab jätkama isikukaitsevahendite kasutamisega. Ka koolis on väga oluline, et õpetaja kasutaks maski ja et käsi desinfitseeritaks, et ka teiste õpetajatega hoitaks distantsi,» ütles Kersna. «Nii et kindlasti vaktsineerimise esimene doos ja ka tegelikult teine doos ei anna täiskindlust, et inimene ei nakatu. Ta annab meile kindluse, et raske nakatumine on vähetõenäoline, aga see ei tähenda, et me ohutusmeetmetest kuidagi peaksime taganema.»