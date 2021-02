Eesti elanikud suitsetavad aina vähem

2020. aasta andmeid 2017. aastaga võrreldes on suitsetajate osakaal vähenenud 5 protsendi võrra ja 2006. aastaga võrreldes 15 protsenti.

«Suitsetamisest loobumine on üks mõistlikumaid tegusid, mida inimene oma tervise heaks teha saab. Suitsetamisest tingitud tervisekahjustused röövivad suitsetajatelt eluaastaid ja perekondadelt lähedasi. Kuigi suitsetamisest on väga raske loobuda, siis üha enam Eesti suitsetajatest on sellega edukalt hakkama saanud,» ütles MTÜ NNA Suitsuvaba Eesti tegevjuht Ingmar Kurg.

Euroopas on igapäevaseid suitsetajaid keskmiselt 23 protsenti elanikkonnast. Kõige enam on igapäevaseid suitsetajaid Kreekas ehk 42 protsenti, Bulgaarias 38 protsenti, Horvaatias 36 protsenti, Lätis 32 protsenti ning Tšehhis ja Rumeenias mõlemas 30 protsenti. Kõige vähem on igapäevaseid suitsetajaid Rootsis ehk 7 protsenti, Hollandis ja Ühendkuningriigis mõlemas 12 protsenti, Soomes 15 protsenti ning Taanis 16 protsenti. Eesti ja Iirimaa jagavad 18 protsendiga igapäevaste suitsetajate osakaaluga 6.-7. kohta Euroopa kõige vähem suitsetavate riikide edetabelis.

«Nii Euroopas kui ka Eestis on tavapärane, et suitsetajaid on rohkem meeste seas,» ütles Kurg. Eurobaromeetri järgi suitsetas Eestis meestest 22 protsenti ning naistest 16 protsenti. Euroopa vastavad keskmised näitajad on 26 protsenti ja 21 protsenti.

Teiste tubaka- ja nikotiinitoodete seast kasutab Eesti elanikkonnast igapäevaselt või aeg-ajalt vesipiipu 8 protsenti, tubakaga või tubakavaba snusi 3 protsenti, e-sigarette 2 protsenti ning kuumutatava tubaka tooteid 1 protsent. Eesti elanikest on vesipiipu vähemalt korra proovinud 46 protsenti, e-sigaretti 25 protsenti, snusi 19 protsenti ja kuumutatavat tubakat 8 protsenti.

Eurobaromeetri uuringus selgus, et 84 protsenti Eesti ja 76 protsenti Euroopa endistest suitsetajatest ja suitsetamisest loobumist proovinutest ei kasutanud loobumiseks ühtegi abivahendit. 13 protsenti nii Eestis kui ka Euroopas kasutas nikotiini asendusravi tooted nagu näiteks nikotiiniplaastreid ja nikotiininätse. 7 protsenti Eestis ja 11 protsenti Euroopas kasutas suitsetamisest loobumiseks e-sigaretti. Suitsetamisest loobumise nõustamist kasutas Eestis 3 protsenti ja Euroopas 6 protsenti.

«Eesti tulemused viitavad, et ka meil on vähem kahjulikud tooted nagu e-sigaretid osutunud efektiivseks suitsetamisest loobumise vahendiks. Esmalt asendatakse suitsetamine alternatiivse toote kasutamisega ja hiljem loobutakse alternatiivsest tootest. Selle kinnituseks on asjaolu, et koos suitsetamise leviku vähenemisega ei ole võrdeliselt kasvanud alternatiivsete toodete kasutamine,» lisas Kurg.