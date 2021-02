Arteris: kogu tõde Tartu maratonist ning ekstreemsest Wim Hofi jäämeetodist

Arteri kaanekangelane on mees, kes mõtleb lume peale tulisemalt kui keegi teine. Tartu maraton on pidanud lahinguid külmaga ja trotsinud pori, aga sel pühapäeval startiv suusasõit on koroona tõttu kõigist senistest erinev. Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelk räägib Arterile, miks eestlaste Tartu maratoni korraldajate ja Mati Alaveri suusad juba aastakümnete eest risti läksid.