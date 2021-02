Eesti Laulu korraldajad terviseameti kriitikast: võtame koroonameetmeid tõsiselt

Korraldajad kinnitavad, et teiseks poolfinaaliks vaadatakse veel kord saateplaanid ja ohutusmeetmed üle.

Suurhallis liikudes on loodud eraldi tsoonid meeskonnale ja osalejatele, kõiki inimesi kraadidakse saabudes ning kohapeal on olemas desovahendid. Samuti palutakse kõikidel Suurhallis viibijatel kanda maski.

Korraldajad mõistavad otsesaatest tõusnud kriitkat, sest teleekraanil võis näha, et kõik osalejad ei kandnud maski.

Rahula sõnul tuletatakse teises poolfinaalis osalejatele seda kindlasti veel kord meelde, samuti on sellekohased sildid üleval artistidele mõeldud koridorides. «Kui Saku Suurhallis ringi liikuda, siis need on väga üksikud hetked, kus inimesel ei ole maski ees,» ütles Rahula.