Keskerakonna piirkonnajuht: juhtkonna tegemiste suhtes ollakse väga kriitilised

«Piirkondade esimehed on viimasel ajal olnud väga kriitilised erakonna tegemiste suhtes üldse. Selle peale reageeris Ida-Virumaa valija ja me räägime venekeelsest valijast. Pigem ta nägi, et me oleme võimelised enesekriitikaks ja me näeme vigu. See on toonud kaasa selle, et oh seda imet, 21 protsendilt oleme me 35-l. Tahaks öelda niiviisi, et Tallinna härrad, tehke järgi,» ütles erakonna Ida-Virumaa piirkonna esimees Marek Kullamägi ERR-ile.