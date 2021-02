Ülikoolidele plaanitakse kaugõppe tõttu spikerdamisvastast platvormi

Küll aga on ametil kavas hakata kõrgkoolidele pakkuma võimalust kasutada USAs väljatöötatud Proctorio-nimelist rakendust, mis Reimandi kinnitusel võimaldab korraldada väljaspool klassiruumi toimuvate eksamite järelvalvet, kui õppija on selleks oma nõusoleku andnud.

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk sõnas, et ülikool alustas juba möödunud kevadel seesuguse tehnilise lahenduse otsimist: «Kuna tegemist on aga laiema huviga ning keeruliste andmekaitse-alaste tingimustega, mille osas pole mõtet igal ülikoolil eraldi läbi rääkida, siis tegime eelmisel aastal ettepaneku HarNole ühishanke korraldamiseks,» selgitas õppeprorektor, lisades, et spetsiaaltarkvara kasutatakse väga kindlal otstarbel ehk tagamaks, et kaugtingimusteks eksamite tegemisel oleksid kõik võrdselt koheldud ja ei kasutataks keelatud abimaterjale.