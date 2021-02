FOTO ⟩ Mees avastas toast talveunest ärganud nastiku

Ojala rääkis Postimehele, et nastiku avastas toast tegelikult koer. «Olin just lasknud koera tuppa sooja, läks mõni minut mööda, kui koer hakkas turtsuma ja haukuma, siis märkasin mina ka ussi, oli veel poolestsaadik välja ajamata,» sõnas Ojala, kes enda sõnul ka parajalt ehmatas.

Ojala rääkis, et on ka varem nastikut üksikult vundamendi peal päikest võtmas näinud ning pole teda häirima läinud. «Ohutu uss, las elab, aga, et tuppa tuli keset talve - see oli ikka ehmatus küll!» nentis Ojala, lisades, et täna kattis ta selle augu kinni, kust madu sisse sai. «Las ta elab oma ussi elu, mind ta ei sega.»