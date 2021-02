«Eesti kogukond on tänulik, et need kaks tähtsat Kanada vaatamisväärsust võtavad osa Eesti pärandi Kanadas tähistamisest 24. veebruaril,» ütles Eestlaste Kesknõukogu president Kairi Taul Hemingway. «Ma loodan, et kanadalasi liitub meiega virtuaalselt tähistama rannikust rannikuni.»