Öösel on väga suur kiilasjääoht

Pühapäeva õhtul ja öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Põhja-Eestis sajab ka jäävihma ning Kirde-Eestis lund. Temperatuurid on nullkraadi ümber, Kirde-Eestis jätkub jahenemine ning öösel võib õhutemperatuur langeda kuni -8 kraadini. Paiguti on udu ja märgade teepindade jahenemise tõttu on väga suur jäiteoht.