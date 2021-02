Mailis Repsist sai kuriteos kahtlustatav

Mullu novembris sattus toonane haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Keskerakond) ametiauto väärkasutamise tõttu politsei uurimise alla. Toona algatati väärteomenetlus, mille tõendeid hinnates leidis prokuratuur jaanuari lõpus, et loos võivad esineda kuriteotunnused ning seetõttu algatati kriminaalmenetlus.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepp selgitas veebruari alguses, et kriminaalmenetlus algatati uute asjaolude kontrollimseks. «Uurimise käigus ilmnesid viited võimalikule kuriteole ning seetõttu kontrollime asjaolusid edasi kriminaalmenetluses. Uurimine on suures osas seotud teabega, millele on juba varasemalt meediakanalites viidatud,» ütles Kübarsepp.