Libeduse tõrjeks teedele pandud sool meelitab ligi metskitsi ja põtru

Keskkonnaeetik Mattias Turovski tõi samuti välja, et sool on metsloomale vajalik toitaine, mis võib muuta maantee metslooma jaoks atraktiivseks. Talvine lumevaip muudab aga loomad tavapärasest veel julgemaks, et soolast maanteed uudistada.

«Talvel on kogu maastik ehk mets, lagendikud ja maanteed palju monokroomsemad kui suvel – kõik on ühtlasemalt mustvalgem. See võib mõneti muuta looma maanteel julgemaks, sest maantee ei erine nii märgiliselt ülejäänud maastikust. Lisaks on maanteid, automüra ning lõhnu talvel metsa sisse palju kaugemale näha ja tajuda, mis samuti võib loomi maanteelähedusega rohkem harjutada,» rääkis ta.