Hiite Maja kutsub vabariigi aastapäeva tähistama hiiepaikadesse

Hiite Maja soovitab looduse ilu ja väega tutvuma tulles kaasa võtta sinimustvalge lipu, maitsva sisuga suupistekorvi ja kuuma joogi. «Soovi ja loitsi kodumaale ja oma rahvale häid soove, laula regi- vm laule ning hõiska kodumaa õnneks. See on meie kõigi pidupäev,» teatab Hiite Maja.

Lähima hiie või muu loodusliku pühapaiga leiab pühapaikade kaardilt, kus on avaldatud enam kui 1200 püha metsa, puu, kivi, jõe, järve jms asukohad. Vaata pühapaigad üle SIIT .

Sinimustvalge lipp on looduslike pühapaikadega seotud algusest peale. 5.06.1884. pühitsesid Eesti Üliõpilaste Seltsi liikmed esimese sinimustvalge lipu Otepää Pühajärve ääres selle püha veega. EÜSi toonase esimehe Peeter Hellati sõnul sõideti lipu pühitsemiseks pühale maale, kus see õnnistati Taara nimel kogu eesti rahvale. «Taara vaim, kes Eesti rahvast senini kõigest viletsusest hoolimata elul on hoidnud, olgu silmapilgul ja ka edaspidi meie kaitsjaks,» ütles Peeter Hellat lipu pühitsemisel.