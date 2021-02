Sotsiaalkindlustusameti uus juht on valitud

Indrek Holstile on sotsiaalkindlustusameti juhtimine kindlasti huvitav ja vastutusrikas väljakutse. «Usun, et pikaajalise elu- ja pensionikindlustussektori kogemusega suudan SKAsse tuua värskeid mõtteid ja ideid peamiste eesmärkide saavutamiseks,» märkis Holst.

«Viimastel aastatel on sotsiaalkindlustusamet teinud märkimisväärse arenguhüppe, eriti kui silmas pidada teenuste kättesaadavuse kaasajastamist ja kliendikeskset lähenemist. See suund peab jõuliselt jätkuma, sest teha on veel piisavalt ja ilmselt see töö ei lõppe kunagi,» lisas ta.