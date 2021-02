Eelnõu muudab ministri nõunikele huvide deklareerimise kohustuslikuks

«See on kindlasti vajalik samm korruptsioonivastases võitluses ning suurendab avaliku sektori otsuste läbipaistvust. Arvestades seda, et poliitnõunikel on oluline roll riigi poliitikas ning nad osalevad riigi jaoks oluliste otsuste kujundamisel ja vastuvõtmisel ning huvirühmadega suhtlemisel, on reaalne võimalus, et nad võivad sattuda huvide konflikti olukorda,» ütles justiitsminister Maris Lauri ministeeriumi pressiesindaja vahendusel.