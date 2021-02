Iisraeli kohus kuulab Netanyahu protsessil tunnistajaid aprillikuus

Iisraelis toimuvad 23. märtsil üldvalimised, mis on vähem kui kahe aasta jooksul juba neljandad.

Tõsiseim süüdistus puudutab väidet, et Netanyahu pakkus meediamogulile Shaul Elovitchile ja tema telekomifirmale Bezeq kasulikku poliitikat positiivse meediakajastuse eest uudisteportaalis Walla!.

Elovitch ja ta naine on samuti kohtupingis.

Läinud kuul kinnitas Netanyahu oma süütust kirjalikult, kuid kohus nõudis, et ta teeks seda ka isiklikult.

Netanyahu viitas 18. jaanuaril esitatud avaldusele, kus tema kaitsemeeskond ütles, et «peaminister eitab süüdistusi» kõigis kolmes kaasuses.

Nad väitsid, et osa juurdlusi peaministri suhtes algatati ilma asjakohase loata.

Netanyahu on korduvalt väitnud, et on poliitilise nõiajahi ohver ja tema vastu esitatud süüdistused väljamõeldud.