Lasnamäe Linnaosa Valitsus: Pae järve jääle minek on keelatud

Lasnamäe vanem Vladimir Svet kirjeldas, et veebruarikuu tugevad külmad tekitasid Pae pargi veekogule paksu jääkihi, kuid sooja ilmaga muutus olukord kiiresti. «Jää on juba liiga õhuke ja mõnes kohas on juba vesi nähtav. Praegu pole jääle minek mitte ainult rangelt keelatud, vaid ka järve sügavust arvestades väga ohtlik,» lisas Svet.

Tema sõnul on traagiliste juhtumite peamine põhjus on põhiliste turvameetmete tähelepanuta jätmine või eiramine. «Vajalik on tähelepanu pöörata veekogu lähedale paigaldatud keelumärkidele, samuti meeles pidada jääl viibimise reegleid. Inimesed arvavad sageli, et õnnetus võib juhtuda kellegi teisega, aga mitte minuga,» lausus Svet.