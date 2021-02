Synlabi juht ordenist: töö läheb veel suurema auruga edasi

«See on väga suur au,» jätkas Aamisepp pärast lühikest vaikust. Teenetemärk ei tähenda tema jaoks kaugeltki töö lõpetamist. «Ma ise usun, et see töö läheb veel suurema auruga edasi. Loomulikult ta innustab ja on tunnustus kogu kollektiivile ja partneritele,» lisas ta.

Tänavu teenetemärkide kavalerid kohe aumärke kätte ei saa, kuna koroonaviiruse levik on Eestis väga laialdane. «Ma olen sellel seisukohal, et praegu tuleb teha kõik, et viiruse levikut pidurdada. Ainuüksi tunnustus, sellest kuulda, seda tajuda – see on piisav,» selgitas Aamisepp. Loomulikult meeldiks talle tore aumärk otse kätte saada, kuid ennekõike tuleks siiski keeruline viiruseolukord kontrolli alla saada.