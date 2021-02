Viies ÜRO keskkonnaassamblee toimub eestlase kaasjuhtimisel

Teisipäeva hommikul alanud ÜRO keskkonnaassamblee viiendal kõrgetasemelisel kohtumisel esindab Eestit kantsler Meelis Münt. «Lisaks rohelistele ja digitaalsetele tehnoloogiate tähtsuse rõhutamisele anname tänavusel assambleel edasi ka enda kinnituse liikuda kliimaneutraalse majanduse suunas,» ütles Münt ja lisas, et samuti esitletakse Eesti algatatud globaalsete keskkonnaandmete strateegiat. Selle koostamise rääkis Eesti läbi enda ÜRO keskkonnaassamblee neljanda sessiooni eesistumise ajal ja meie ootus on, et ÜRO selle 2025. aastaks esitab, selgitas Münt.