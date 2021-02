Erakordne libedus ⟩ Transpordiamet kuulutas välja rasked liiklusolud

«Riigiteede hooldajad on täies koosseisus väljas, et teha libedusetõrjet kõikidel teedel. Kuid siiski tuleb arvestada, et libedusetõrje tegemine võtab aega ning jätkuv jäävihm võib nurjata kogu seni tehtud töö,» ütles transpordiameti maanteehoiu teenistuse direktor Raido Randmaa.

Tallinna bussigraafikud on muutlikud

Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) teatel sõidavad bussid jäite tõttu suure ettevaatlikkusega, mistõttu tuleb inimestel arvestada muudatustega graafikus, teatas TLT pressiesindaja. Ajutiselt on häiritud ka trolli- ja trammiliiklus, mis tänu libedustõrjele ja saabunud plusskraadidele järk-järgult taastub.

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf ütles, et väljas on praegu neli kraadi külma, kuid sajab vihma, mis tähendab, et liiklusolud võivad muutuda minutitega. «Kuigi sõiduteedel on ennetav libedusetõrje tehtud, võib kohati siiski olla libe ning ka kõnni- ja kergliiklusteedele võib kiiresti tekkida ülimalt libe jääkiht,» rääkis Klandorf. Ettevaatlik tasub olla ka jalgsi ja jalgrattaga liiklejatel. Keskpäevaks olid näiteks vanalinna kõnniteed juba väga libedad.