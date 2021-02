Anna-Kaisa Oidermaa: sellised märkamised panevad veel rohkem pingutama

Oidermaa tõdes Postimehele, et teenetemärk oli tema jaoks väga suur tunnustus: «Sellised märkamised, need panevad veel rohkem pingutama. Need näitavad, et suund on olnud enamvähem õige ja tuleb sama hooga edasi tegutseda».

Kliinilise psühholoogi sõnul on ta argipäev väga mitmekesine. «Kuna meil Peaasjas on võimalus teha hästi palju eirnevaid asju, siis on palju vaheldust: küll on kohtumisi noorte klientidega; nõustamised; nuputamised, kuidas inimesi toetada; mõni koolitus sinna vahele; avaliku teavitusega tegelemised, mis nõuavad ka palju loovat mõtlemist ja kiiret probleemilahendust; siis muidugi kriisiajal sekka ka oma perega koosolemist ja lapsega kullimängimist,» selgitas ta.