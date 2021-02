Teehooldajad: tänased olud on viimaste aastate raskeimad

«Võib öelda küll, et viimaste aastate kõige keerulisem päev. Selliseid hetki muidugi on olnud ka varem, aga lähiminevikust ei meenugi. Viimase kolme aasta jooksul pole küll sellist asja olnud,» ütleb Eesti Teede korrashoiudirektor Tarmo Lood.

Viljandimaal teehooldust teostava Eesti Keskkonnateenuste Lääne regiooni juht Jaan Viljas nõustub kolleegiga. «Kas just kõige keerulisem, aga üks keerulisematest päevadest kindlasti. Kõik jäätus - jäätusid teed, jäätusid autod. Soolaga libedustõrje tegemisel oli mõju suhteliselt lühike. Maha sadanud vihm lahustas kontsentratsiooni üsna kiiresti ära, mistõttu tuli koheselt alustada kordustõrjega. Vahepeal oli periood, kus soolapuistur ühelt maanteelt maha ei saanudki. Sõitis edasi-tagasi ja puistas ainult soola. See on üsna erandlik,» selgitab Viljas.