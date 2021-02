Video ⟩ Jäävihm tekitas Tallinnas paanika: kiirabi jõuab inimeseni järjekorra alusel

EMO juhataja väitel on kogu meditsiiniline personal äärmiselt ülekoormatud, aga meedikud annavad endast kõik, et iga hädasolijani jõuda. «ITK erakorralise meditsiini keskuses on praegu (kell 15:30 - toim) 54 inimest, arvatavasti tuleb neid juurde. Praeguse seisuga on meil neli lõikushaiget ootel,» märkis Põlluveer, lisades, et kibekiire kestab eeldatavasti kella kolmeni öösel.