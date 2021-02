EKRE antipaatia ajakirjanduse suhtes pole ilmselt poliitikat jälgivate inimeste jaoks mingi üllatus. Et mõista, kust see alguse on saanud ja kuidas seda muuta, kutsusime eksperimendi korras vahemeheks konservatiivse rahvaerakonna saadiku Peeter Ernitsa. Sellest käigust hoolimata möödus Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna tõrvikurongkäik meie jaoks pööraselt: oma negatiivset suhtumist peaministri, aga ka ajakirjaniku suhtes väljendati pretsedenditul moel. Loobitud sõnad olid niivõrd kurjad, et suur osa nendest trükimusta ei kannata.