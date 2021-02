Korruptsioonikomisjon uurib haridusministeeriumis toimunut, Reps uurimise tõttu ei osale

Odinets märkis, et komisjoni ülesanne on teha seadusandlikul tasandil kõik vajalik, et kahtlustuses esitatud juhtumid ei korduks. «Komisjon teostab parlamentaarset järelevalvet, me soovime saada ülevaate ministeeriumides kehtestatud reeglitest ja saada aru, mis on ette võetud selleks, et ametiisik ei saaks avalikke vahendeid isiklikuks tarbeks kasutada,» rääkis Odinets. «Komisjoni ülesanne on jälgida, et kõik oleks õiglane ja läbipaistev. Peame jälgime, miks need asjad on juhtunud ja kas peaks muutma seadust, et need asjad enam ei juhtuks.»