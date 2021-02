Tallinna linnatransport lisab bussidesse desojaamu

Ta lisas, et TLT on paigaldanud populaarsematel liinidel sõitvatesse sõidukitesse ka desinfitseerimisjaamad, et reisijad saaksid sõidukisse sisenedes käsi desinfitseerida ning seeläbi ohutust suurendada. «Tänaseks on bussides juba kasutamiseks kokku 16 desojaama ning peagi lisandub veel 7 ehk märtsi alguses on neid kokku 23.