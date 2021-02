Ministeeriumi eeskirjad on paigas. Kuidas sai siis juhtuda Repsi omastamisskandaal?

«Me otseseid järeldusi või otsuseid ei teinud. Aga kuulates haridusministeeriumi kantslerit (Mart Laidmets) ning kultuuriministeeriumi siseaudiitorit (Krista Nelson), võib tõdeda, et kogu loodud süsteem, korrad ning eeskirjad on justkui paigas. See peaks välistama kõik sellised juhtumid. Haridusministeerium on juba üht-teist ka muutnud ning on plaanis mõned asjad veel üle täpsustada,» võttis Odinets istungi kokku.