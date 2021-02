Uuring: perearstid leiavad, et harvikhaiguste ravi peab patsiendile tagama riik

Riiklikult rahastatud fondi loomist pidas väga oluliseks 54 protsenti ning 3 protsenti arvas seevastu, et selline fond ei ole oluline. Harvikhaiguseks peetakse haigust, mis esineb kuni viiel inimesel 10 000st, Eestis on haruldasi haigusi põdevaid inimesi umbes 90 000.

Emori uuringuekspert Mari-Ann Ploom selgitas, et uuringu eesmärk oli saada ülevaade, kui teadlikud on perearstid harvikhaigustest, mida arvatakse haruldaste haiguste ravi rahastamisest ning millised on perearstide peamised allikad, kust harvikhaiguste kohta infot saadakse.

Ploom täpsustas, et haigekassa kompenseerib täna haruldaste haiguste ravi ainult vastavalt ravimi tõenduspõhisusele, mis võib jätta nii mõnedki patsiendid riigi toeta. «Erarahastusel funktsioneeriva fondi, nagu on vähiravifond «Kingitud elu», algatamist pidas väga oluliseks 29 protsenti perearstidest ning 51 protsenti leidis, et see on pigem oluline. Seda, et ravikulud peaks katma patsient ise või tema lähedased, pakkus üks protsent perearstidest,» rääkis Ploom.