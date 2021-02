Kaja Kallas: Euroopa kaitsmine jääb NATO ülesandeks

Peaminister Kaja Kallas rõhutas täna ülemkogu videokohtumisel Euroopa Liidu kaitseküsimuste arutelul, et töö EL-i kaitsemõõtme arendamiseks on olnud hea ja see peab jätkuma, kuid samas jääb Euroopa ja Atlandi-ülese julgeoleku ning kollektiivkaitse tagamine NATO ülesandeks.