Koroonavaktsiini vale käitlemine lasi raisku üle 300 doosi

«Kõigepealt pannakse vaktsiin termokasti, termokasti sisse pannakse külmaelemendid, mis hoiavad temperatuuri +8-kraadises vahemikus. Siis see termokast pannakse omakorda külmaautosse, mis on meil partneri käest olnud teenus,» selgitas terviseameti peadirektor Üllar Lanno ja lisas, et vaktsiinid sõidutati lastehaiglani autos, kus registreeritakse ka temperatuuri.

«Selle väljatrüki pealt, mis on temperatuuri väljatrükk, on näha, et see on püsinud seal +2 kuni +8 koridoris, aga lastehaigla kohapeal on ise mõõtnud, et see temperatuur oli 10,1 kraadi,» rääkis Lanno.