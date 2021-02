Vabamu hakkab korraldama veebipõhiseid lugemisringe feminismi ajaloost

Lugemisringid on mõeldud eelkõige 14–19-aastastele noortele ning need toimuvad eesti ja vene keeles.

Kohtumised toimuvad kaks korda kuus laupäeviti kell 14 Zoomis. Vene- ja eestikeelsete lugemisõhtute moderaatorid on Tanja Muravskaja ja Kadri-Mai Kuldkepp Feministeeriumist.

«Lugemisringis arutleme loetud materjali üle ning teeme temaatilisi rühmatöid, millest on huvitav osa võtta ka neil, kellel soovitatud kirjandus veel läbitud ei ole. Lugemine ja kaasarääkimine on vabatahtlik ja tunnikontrolle me ei tee. Soovime ärgitada noori kaasa mõtlema naiste õiguste teemadel ning pakkuda kohta põnevateks aruteludeks,» lisas Karro.