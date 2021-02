Lihula mõis saab remondiks ligi 100 000 eurot

Lääneranna valla arendus- ja hankespetsialisti Rein Kruusmaa sõnul peaks muinuskaitse toetusest jaguma, et saaks korda ümber kogu maja jooksev räästaalune karniis. Lihula mõisahoone karniis on olnud kaua kehvas seisukorras – kõige hullemaid kohti on küll parandatud, aga sellest pole abi olnud.

Kruusmaa ütles, et eelmisel aastal tehti Lihula mõisas korda esifassaadil olev dekoratiivviil, mis hakkas juba välja vajuma, ja maja esiküljel on parandatud ka vihmaveesüsteemi, et vihmavesi müüre lõhkuma ei pääseks.

Väiksemaid muinsuskaitsetoetusi jagus ka teistele Lääneranna valla muinsuskaitseobjektidele. Virtsu linnuse varemete taastamiseks on 7000 eurot, mille eest on kavas konserveerida linnuse idapoolne müüritis. Virtsu linnuse müüre ja torni on konserveeritud juba mitu aastat, kuid sel aastal on kavas ette võtta peasissepääsust paremale jääv müürilõik. Virtsus saadi muinsuskaitseametilt toetust ka Virtsu mõisa väravahoone katusekivide vahetuseks ja konstruktsioonide parandamiseks.

Virtsu arenguseltsi eestvedaja Jüri Mõniste sõnul on väravahooone kivikatus aastaid seisnud ja lagunenud. „Kui lahti võtame, siis paistab, kas peab ka talasid vahetama,” ütles ta.