Sotsid pärivad Tallinna linnapealt aru haiglate liitmise kohta

«Linn on pikalt plaaninud Lasnamäele Tallinna haigla ehitamist. Uue haigla rajamisel peaksid liituma Ida-Tallinna keskhaigla ja Lääne-Tallinna keskhaigla. Minuni on jõudnud info, et haiglad liidetakse juba käesoleva aasta sügisel,» selgitas Liivat. «Nii haiglate personalil, linnavolikogu liikmetel kui ka kõigil linlastel on õigus aegsasti teada, mida see protsess endaga kaasa toob ning mis plaanid linnal sellega on. Uuele haiglale on linnaeelarves sel aastal ette nähtud 1,46 miljonit eurot.»

Liivati sõnul peab nii suure mõjuga protsess olema kõigi osapoolte jaoks täiel määral läbipaistev.

«Seepärast küsin nii selle kohta, kas jutud haiglate ühendamisest käesoleval aastal vastavad tõele, kui ka selle kohta, et kuidas kahe suure organisatsiooni liitmine välja hakkab nägema. Vähem tähtis ei ole ka küsimus, kas linnavalitsusel on plaan, kuidas maandada haiglatöötajate hirme, et uues ühendhaiglas nende palga- ja töötingimused võrreldes senisega halvenevad,» ütles Liivat.

Tema hinnangul huvitab kindlasti paljusid linnaelanike aga hoopis see, et kuigi uue haigla rajamine toob arstiabi lähemale Ida-Tallinna elanikele, siis kuidas tagatakse, et arstiabi kättesaadavus ei halveneks linnas tervikuna.

«Kui suure osa Tallinna haigla rajamiseks vajalikust rahastusest peab katma Tallinna linn, kui Euroopa Liidu vahendeid õnnestub kaasata? Kas linnal on plaan Tallinna haigla rajamise finantseerimiseks, kui riigil ei õnnestu selleks piisavalt Euroopa Liidu vahendeid kaasata? Kui jah, siis milline see plaan on?» küsis Liivat ka haiglaehituse rahastamise kohta.