Merits: piirangud ei pruugi olla Tallinnale ja Harjumaale piisavad

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ei välista piirangute karmistamist kaubanduses ja toitlustuses.

Valitsust koroonaviiruse leviku vastases võitluses nõustava teadusnõukoja liige, viroloogia professor Andres Merits ütles, et tema hinnangul ei peaks eelmise nädala teadusnõukoja soovitusi muutma. Iseasi on, et valitsuse poolt kehtestatud piirangud kõiki soovitusi ei arvestanud. Näiteks ei suleta ostukeskusi.

«Minu arvamus on, et piirangud kogu Eestile ei pruugi olla piisavad. Need võivad olla piisavad mõnele regioonile ja mõnele olukorrale, aga tõenäoliselt mitte Tallinnale ja Harjumaale, kus on olukord kõige raskem,» lausus Merits.

Merits lisas, et tuleb teha ühte kahest – kas praegused piirangud rangelt jõustada või hakata neid karmistama.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et kindlasti on kohti, kus järelevalvet saab tõhustada, ent piiratud ressursi tingimustes pole mõeldav iga inimese ja ettevõtja pidev kontrollimine. Kiige sõnul oli valitsuses piirangute kehtestamise ulatuse suhtes erinevaid vaateid, kehtestati need piirangud, milles jõuti kokkuleppele. Ta ei välistanud, et lähiajal tuleb piiranguid karmistada.