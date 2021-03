Politsei kontrollis nädalavahetusel enam kui 130 avalikku kohta

Kokku käis politsei nädalavahetusel enam kui 130 kohas. «Kui üksikud näited välja arvata, on väga paljud ettevõtjad ning inimesed siiski heaks eeskujuks,» lisas Põhja prefektuur.

Politsei meenutab, et piirangud kehtivad kõigile. «Vastutus on meil kõigil. Ja isegi kui sina ei karda viirust, võid sa kogemata viia selle enda eakamatele lähedastele. Piirangud ongi natukene ka selleks, et saaks pidusid võimalikult kiiresti taas normaalselt pidada, mitte ei peaks politseinike saabudes ja valgust nähes vampiiri moodi pimedusse vudima,» toonitas Põhja prefektuur.