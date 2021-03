Lanno: Kallase esimene otsus piiranguid leevendada tuli valel ajal

Tanel Kiik ütles täna, et see on aja küsimus, millal haiglaravi vajavate patsientide hulk ületab haiglate võimekuse. Kas me ootame täieliku Eesti riigi lukku panemisega seni, kuni meil on käes kevadine Itaalia, kus inimesed vaaguvad hinge juba haigla ukse taga?

Me oleme tänase päevaga ära teinud miljon testi, et kindlaks teha, kes viirust kannavad. Meil on tuhatkond haigla voodikohta ootamas ja täitumas haigetega, keda tuleb juurde kümnetes ja kümnetes. Meil on 14 päeva 100 000 inimese nakkusnäitaja üle tuhande ehk Euroopa absoluutses tipus. Loomulikult haiglavõrk ei pea ühel hetkel sellisele kasvutempole enam vastu.

Mis on see nakatumisnumber, mille puhul enam ka haiglasüsteem vastu ei pea, kas see on 2000 nakatunut päevas või kuhumaani oodatakse?

Tänane 1000-ne (haiglakoha-E M-L.) tase on saabumas juba märtsi keskel, need kohad on juba haiglates olemas, kuigi on juba neli haiglat Eestis, kes on oma reservi covid-haigete osas ära kasutanud. Kus see hetk võib olla? Kui neid nakatunuid tuleb päevas juurde 1500, 1600, 1700 konstantselt, prognoosid näitavad ka 2000-st üle minevaid numberid, siis ta tuleb kiiresti kätte, see on 3-4 nädala perspektiiv.

Kas sellisel juhul ei jää muud üle, kui et kõik pannakse lukku?

Me peame rääkima, kas me suudame inimeste tervise eest enam seista ja see on see hetk, kus tuleb teha neid otsuseid, et panna see tegevus seisma, et inimesed saaksid aru, et omavahelist distantsi tuleb hoida ja nakkuseahelad me peame lihtsalt katkestama.

Kas täna kehtima hakkavad piirangud on teie meelest piisavad?

Loomulikult ka mina tervise aspektist lähtudes eelistan võimalikult karme piiranguid tänasel hetkel ja pigem selliseid, mis annavad veendumuse, et nakkuskordajast üks inimene ei anna teisele inimesele enam nakkust edasi. Seda me saame teha ainult siis, kui me püsime distantsil ja ei käi üksteisega tihedalt läbi.

Kas teie hinnangul tuleks kaubanduskeskused ja restoranid sulgeda?

Mul käis see mõte tegelikult läbi juba detsembris ja väga küüniline oleks enne jõuluoste öelda, et kaubanduskeskused tuleb kinni panna ja toonane valitsus ka ei pidanud seda vajalikuks meetmeks veel ja me suutsime saavutada ka ilma neid kinni panemata sellise platoo ehk taseme, kus nakkuse edasilevik seiskus.

Siis tuli Kaja Kallase valitsus, kes leevendas juba olemasolevaid piiranguid. Kas see oli viga?