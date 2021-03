Pressinõukogu mõistis Päevalehe ja Delfi SAPTK vaidluses õigeks

Artikli kirjeldusel on SAPTK ja Objektiiv osa ülemaailmsest fundamentaalkatoliiklikust liikumisest, mille eesmärk on kirjutada vanad kiriklikud printsiibid nüüdisaja seadustesse ja panna inimesed nende järgi elama.

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhataja Varro Vooglaid kaebas pressinõukogule, et Delfi artikli «Varro Vooglaiu Objektiiv on osa äärmuskatoliiklikust võrgustikust: juhtimine Prantsusmaalt, raha Poolast. Katoliku Kirik taunib inimeste vihale ässitamist» pealkirjas kasutatud väljend «Varro Vooglaiu Objektiiv» eksitab lugejaid, sest portaali tööd juhib peatoimetaja Markus Järvi, kelle suhtes ei ole ta ülimuslikul positsioonil.

Eesti Päevaleht ja Delfi vastasid pressinõukogule, et Objektiiv on SAPTKi uudisteportaal, millel puudub oma juriidiline keha ja mis töötab kõnealuse sihtasutuse alt. Seega on Vooglaid siiski ülimuslikus positsioonis Objektiivi peatoimetaja üle.

Toimetus selgitas, et artikkel ja selle pealkiri räägivad laiemalt rahvusvahelisest võrgustikust, mitte ainult ühest liikmest Eestis. See, et Objektiiv ja SAPTK on osa võrgustikust, on artiklis tõestatud. Rahalist toetamist kinnitas artiklis SAPTK hiljutine nõukogu liige Slawomir Olejniczak, ühtlasi avaldab artikkel hulga uut infot, kuhu ja kui suuri summasid on TFP võrgustikus saadetud. Väljendeid «fundamentaalne, radikaalne, äärmuslik ja ultrakatoliiklik» kasutakse loos TFP võrgustiku iseloomustamiseks.