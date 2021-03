Euroopa ravimiamet annab Johnson & Johnsoni vaktsiinile hinnangu järgmisel nädalal

Euroopa Ravimiamet (EMA) teatas teisipäeval, et otsustab Johnson & Johnsoni/Janssen Pharmaceuticalsi üht kaitsesüsti vajava koroonaviiruse vaktsiini heakskiitmise üle 11. märtsil.

Eestil on sõlmitud eelleping 300 000 doosi Johnson & Johnsoni vaktsiini hankimiseks. Sotsiaalminister Tanel Kiik on avaldanud lootust, et märtsi lõpuks võiks esimesed tarned hakata ka Eestisse jõuda.