Rocca al Mare rüseleja tuttav räägib oma versiooni juhtunust

Kõrvalseisja Aleksandri versioon toimunust toimetatud kujul:

Räägin teile sellest tsirkusest, mis juhtus minu ja minu sõbraga Rocca al Mares. Tulime täna (eile - toim) Roccasse ning meie juurde tuli mingi tüüp turvamehe riietuses. Ütles ilma ennast tutvustamata, käskivas toonis, et me paneks maskid ette. Soovisime neile head päeva ning läksime edasi poodlema, kuna meie külastuse eesmärk ei olnud täidetud: meil oli plaan osta uued püksid. Selle peale ütles tüüp: «Kaks idiooti».

Ignoreerisime ütlust ja läksime edasi. Seejärel hakkas turvatöötaja segama meie edasist liikumist. Mu sõber selgitas turvamehele, et tema ametialased volitused ei hõlma sellist maski kontrollimise kohustust, kuid ta takistas meie liikumist endiselt.

Selle peale kutsus mu sõber politsei ning selgitas, et inimene turvamehe riietuses piirab meie vabadust, sundides meid ilma põhjuseta maski kandma. Ütlesime, et elame õigusriigis ja see on põhiseaduse otsene rikkumine.

Sel hetkel lisandus veel ka inimest, kes nägid välja kui turvamehed. Keegi end ei tutvustanud ning nad nõudsid sama, mis esimene tüüp, kellega me kohtusime. Ignoreerisime neid edasi ning suundusime edasi oma eesmärgi poole.

Ja siis algas kõige põnevam osa: mu sõpra hakati suruma kahelt poolt ja siin (videos - toim ) te näete juba sõbra reaktsiooni. Sõbra suhtes on alustatud nüüd kriminaalmenetlust, kuna ta lõi turvatöötajat näkku. Tema omakorda kirjutas avalduse turvatöötaja peale

Tund hiljem vabastati mu sõber politseist.