Valitsusvahetus on kohati lausa paradoksaalseks muutnud poliitikute rollid ja senised seisukohad. Näiteks eelmise valitsuse välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) naerdi sotsiaalmeedias välja pärast seda, kui ta kritiseeris vaktsineerimiskava – selle sama vaktsineerimiskava puudulikkust on peetud just Jüri Ratase valitsuse üheks suurimaks möödapanekuks, mille lappimisega Kaja Kallas praegu tegelema peab.