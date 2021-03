Uus mammograafiabuss hakkab teenindama Eesti väikelinnu

Eesti Vähiliidu juhatuse esimees Maie Egipt kinnitab, et uut tüüpi mammograafiaseade võimaldab rinnavähki avastada igas eas naistel, mis varajase avastamise korral on täielikult ravitav. «See tähendab reaalselt päästetud elusid, reaalselt võidetud aega lähedastega. Kui me suudame päästa kasvõi ühe inimese elu, on see väärtus omaette,» ütles Egipt.