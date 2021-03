Hillar Teder osales 2. veebruaril enda vahi alt vabastamise arutelul Tallinna ringkonnakohtus videosilla vahendusel. The Tallinn Circuit Court on Tuesday will discuss the possible release of Estonian businessman Hillar Teder, suspected of corruption crimes, from custody. Sworn advocates Erki Kergandberg and Sandra-Kristin Karner are of the opinion that the suspicion lodged against Teder is incomprehensible and that his placement into custody is also disproportionate. Foto Madis Veltman, Postimees FOTO: Madis Veltman FOTO: Madis Veltman