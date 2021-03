AstraZeneca vaktsiini kasutatakse riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovitusel eelkõige alla 70-aastaste inimeste vaktsineerimiseks. See võimaldas eesliinitöötajate vaktsineerimisega varem alustada ning ühtlasi pakkuda vaktsiini ka alla 70-aastastele riskirühma kuuluvatele inimestele.

«Kui üle 70-aastased inimesed on kõik arvestatud riskirühma kuuluvaks juba oma kõrge ea tõttu, siis on perearstinimistutes palju selliseid inimesi, kes on Covid-19 riskirühmas muude seisundite ja haiguste tõttu,» selgitas sotsiaalministeeriumi meedianõunik Eva Lehtla.